Трамп снял запрет Байдена на поставки Израилю 2000-фунтовых авиабомб

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону снять запрет на поставки Израилю 2000-фунтовых (908 килограммов) авиабомб, который был введен при его предшественнике Джо Байдене, пишет портал Axios со ссылкой на источники в Израиле.

«Чиновники заявили, что 1800 бомб класса МК-84, хранившихся на складах в США, будут погружены на корабль и доставлены в Израиль в ближайшие дни», - уточняется в публикации.

Запрет на поставки подобного вооружения появился в ответ на операцию Израиля в Рафахе, так как в администрации Байдена опасались, что использование 2000-фунтовых бомб в секторе Газа приведет к значительным жертвам среди мирного населения.

Напомним, летом прошлого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху столкнулся с волной критики из-за смертельного удара по лагерю беженцев в городе Рафах, после чего в США назвали его военным преступником. Сообщалось, что ЦАХАЛ уничтожила в городе более 70% построек.