Орбан поблагодарил Трампа за раскрытие «темного заговора» USAID

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил президента США Дональда Трампа за закрытие американского Агентства по международному развитию (USAID) и раскрытие их «темного заговора». Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По словам венгерского премьера, USAID финансировало все левые СМИ в Венгрии, а также «ультрапрогрессивную» Politico в Брюсселе.

«Так что, по-видимому, USAID финансировало ультрапрогрессивную (газету. – Прим. ред.) Politico в Брюсселе и, в основном, все левые СМИ в Венгрии при предыдущей администрации США», - говорится в сообщении.

По словам Орбана, левые венгерские СМИ и ультрапрогрессивная газета называли его «разрушителем года», а американское агентство их финансировало.

Ранее сообщалось, что первым о закрытии USAID заговорил Илон Маск, отвечающий в команде Трампа за эффективность работы правительства. Он назвал эту организацию преступной и обвинил их в финансировании исследований биологического оружия, а также террористических групп. Чуть позже штаб-квартира Агентства была закрыта по решению американской администрации.