Расчеты ударных дронов группировки «Центр» уничтожили танк Leopard

Расчеты ударных FPV-дронов алтайского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожили танк Leopard на Красноармейском направлении. Кадры боевой работы дроноводов показало Минобороны России.

Операторы, заметив цель, выполнили боевые заходы и спикировали дронами в заднюю и переднюю части вражеской техники, поразив боевую машину и экипаж. В ролике показаны кадры, которые видят операторы БПЛА в режиме реального времени. Беспилотники летят на технику, и в момент ударов запись прерывается.

Также на записи демонстрируются результаты попаданий - детонация и возгорание. Кроме того, можно увидеть, как дроны с системой сброса, выждав подходящий момент, сбрасывают боеприпасы на цели.

В описании к видео сказано, что расчеты ударных БПЛА также бьют по укрепленным позициям ВСУ. Российские военнослужащие часто применяют дроны на волокне.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.