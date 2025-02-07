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Расчеты ударных дронов группировки «Центр» уничтожили танк Leopard

Операторы, заметив цель, выполнили боевые заходы и спикировали дронами в заднюю и переднюю части вражеской техники, отметили в Минобороны России.
2025-02-07 13:13:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты ударных FPV-дронов алтайского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожили танк Leopard на Красноармейском направлении. Кадры боевой работы дроноводов показало Минобороны России.

Операторы, заметив цель, выполнили боевые заходы и спикировали дронами в заднюю и переднюю части вражеской техники, поразив боевую машину и экипаж. В ролике показаны кадры, которые видят операторы БПЛА в режиме реального времени. Беспилотники летят на технику, и в момент ударов запись прерывается.

Также на записи демонстрируются результаты попаданий - детонация и возгорание. Кроме того, можно увидеть, как дроны с системой сброса, выждав подходящий момент, сбрасывают боеприпасы на цели.

В описании к видео сказано, что расчеты ударных БПЛА также бьют по укрепленным позициям ВСУ. Российские военнослужащие часто применяют дроны на волокне.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #дроны #МО РФ #Центр #СВО
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