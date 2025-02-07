Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Дружба на территории Донецкой Народной Республики. Дружбу взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».

За неделю силами группировки было нанесено огневое поражение подразделениям 17 украинских бригад. При этом в зоне ответственности «Центра» враг потерял за это время 3 720 военнослужащих, четыре танка, включая один Leopard, и 29 боевых бронированных машин.

Помимо этого, военнослужащие уничтожили 44 украинских автомобиля и 34 орудия полевой артиллерии.

Ранее сообщалось, что расчеты ударных дронов группировки «Центр» уничтожили танк Leopard. Беспилотники поразили танк германского производства спереди и сзади, не оставив ему шансов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.