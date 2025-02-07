Росавиация изучает открытие неба для гражданских БПЛА в 58 регионах

Росавиация изучает частичное открытие неба для гражданских беспилотников в регионах с базовым уровнем реагирования. К ним относятся все субъекты, кроме Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также тех, которые входят в состав Центрального и Южного федеральных округов. Об этом сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Методика частичного открытия неба, по словам Ядрова, разработана Росавиацией вместе с Минтрансом. Инструкция разослана по субъектам, там указано, каким образом регионы могут обеспечивать уровень национальной безопасности.

Также в ведомстве рассказали, что планируется создать отдельный класс воздушного пространства для гражданских беспилотников. Первый слой - высота до 120 метров - для полетов БПЛА. Второй слой - от 300 до 400 метров - предназначен для полетов более тяжелых машин.

О необходимости открыть небо для гражданских беспилотников при всех объективных трудностях ранее заявлял президент РФ Владимир Путин. Он поручил правительству до 1 июня определить нормативно-правовую базу по инициативе установления нового класса воздушного пространства в России.

Сейчас до 2035 года правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации. Ее цель - появление в стране отрасли использования гражданских БПЛА и пять ключевых направлений развития. Речь идет о стимулировании спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (БАС), разработке и серийном производстве подобной продукции, развитии инфраструктуры, подготовке кадров, исследованиях в сфере БАС.