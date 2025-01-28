Путин призвал открыть небо в России для гражданских беспилотников

Небо для гражданских беспилотников необходимо открыть. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Это очень сложный вопрос, особенно сегодня. Но надо идти вперед и что-то делать, при всех объективных трудностях», - подчеркнул российски лидер.

Глава государства также сообщил об инициативе установить новый класс воздушного пространства на территории России. Это должно упростить использование беспилотников. Для этого он поручил правительству до 1 июня определить всю нормативно-правовую базу.

Путин отметил, что ряд стран уже предприняли подобные шаги. Это позволило развить беспилотную авиацию.