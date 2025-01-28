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Путин призвал открыть небо в России для гражданских беспилотников

Российский лидер отдельно выделил инициативу введения нового класса воздушного пространства на территории РФ.
Глеб Владовский 2025-01-28 22:10:55
© Фото: Belkin Alexey news.ru Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Небо для гражданских беспилотников необходимо открыть. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Это очень сложный вопрос, особенно сегодня. Но надо идти вперед и что-то делать, при всех объективных трудностях», - подчеркнул российски лидер.

Глава государства также сообщил об инициативе установить новый класс воздушного пространства на территории России. Это должно упростить использование беспилотников. Для этого он поручил правительству до 1 июня определить всю нормативно-правовую базу.

Путин отметил, что ряд стран уже предприняли подобные шаги. Это позволило развить беспилотную авиацию.

#в стране и мире #беспилотники #Владимир Путин #нормативно-правовые акты #гражданские бпла #открыть небо
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