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Кабмин РФ утвердил стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года

Андрей Аркадьев
16:37 28.06.2023
Планы закреплены в утвержденной правительством РФ стратегии беспилотной авиации.
Кабмин РФ утвердил стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года
© Фото: KC Alfred, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Российское правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Ее цель - появление в стране отрасли использования гражданских БПЛА, сообщается на сайте кабинета министров.

Стратегия предусматривает пять ключевых направлений развития. Речь идет о стимулировании спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (БАС), разработке и серийном производстве подобной продукции, развитии инфраструктуры, подготовке кадров, исследованиях в сфере БАС.

Для реализации стратегии в стране будут создаваться специальные научно-производственные центры.

На Международном военно-морском салоне (МВМС-2023) исполнительный директор АО «НПП «Радар ммс» Иван Анцев в беседе со «Звездой» рассказал об актуальности беспилотного транспорта, развития аэрологистики. Он отметил, что беспилотники смогут разгрузить дороги в ближайшем будущем. Также на МВМС-2023 был представлен беспилотник со взлетной массой 440 килограммов и полезной нагрузкой до 100 килограммов.

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