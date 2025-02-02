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Бойцы группировки «Центр» показали освобождение Нововасилевки в ДНР

На опубликованных кадрах можно увидеть, как наши штурмовые подразделения ударными беспилотниками уничтожают огневые точки противника, а затем захватывают его позиции.
Анастасия Бобылева 2025-02-02 05:12:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовых подразделений 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» по освобождению населенного пункта Нововасилевка в ДНР.

В ходе наступления наши штурмовые подразделения совершили марш-бросок через открытые заминированные участки местности к населенному пункту Нововасилевка. Группы прикрытия штурмовиков при помощи ударных БПЛА уничтожили огневые точки украинских боевиков. Таким образом они поддержали наступательные действия российских бойцов.

Гарнизон ВСУ, оборонявший населенный пункт, не смог организовать оборону из-за решительных действий российских военнослужащих. Зайдя в населенный пункт, штурмовики начали зачищать позиций от боевиков ВСУ, которые не успели сбежать.

Командование и личный состав 27-й гвардейской мотострелковой Омско-Новобугской Краснознаменной, ордена Богдана Хмельницкого дивизии продолжают с честью выполнять все поставленные боевые задачи. Они постепенно, шаг за шагом выбивают украинских националистов из оккупированных населенных пунктов.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие взяли под контроль Нововасилевку. За неделю подразделения группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение живой силе и технике 11 украинских бригад.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ДНР #освобождение #Нововасилевка
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