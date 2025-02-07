Лихачев на встрече с Гросси заявил о возросших рисках для ЗАЭС

Риски атак на Запорожскую атомную электростанцию со стороны киевского режима возрастают. Об этом на двусторонней встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

«Ситуация на линии боестолкновения непростая, угрозы нарастают. Очевидно, что по мере движения в сторону завершения конфликта ставки будут повышаться, а значит, еще большую ценность будут иметь наши взаимоотношения с МАГАТЭ», - сказал журналистам Лихачев.

Кроме того, персонал станции испытывает давление, сохраняются угрозы террористических атак. Все это является нарушением принципов безопасности МАТАГЭ, подытожил глава Росатома.

Напомним, встреча Гросси и Лихачева проходит в павильоне «Атом» на ВДНХ. Стороны обсуждают безопасность Запорожской АЭС и работу инспекторов МАГАТЭ.

Ранее сообщалось, что работающие на станции сотрудники Международного агентства по атомной энергии ежедневно слышат взрывы в непосредственной близости от ЗАЭС. При этом руководство станции всегда информирует МАГАТЭ о подобных инцидентах.