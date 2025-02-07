В Москве начались переговоры Лихачева и Гросси

Глава Росатома Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретились в Москве. Консультации делегаций проходят на ВДНХ в павильоне «Атом».

Предыдущий раунд переговоров прошел в Калининграде в сентябре минувшего года. Как и тогда, стороны подробно обсудят ситуацию вокруг Запорожской атомной станции, сообщил РИА Новости постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ситуация вновь стала актуальной в последнее время, когда эксперты Международного агентства по атомной энергии почти ежедневно фиксировали многочисленные взрывы вблизи ЗАЭС.

С российской стороны в двусторонних встречах также принимают участие представители МИД, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.