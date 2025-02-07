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В Москве начались переговоры Лихачева и Гросси

Стороны обсудят положение дел на Запорожской атомной электростанции, ситуацию с ядерной безопасностью и работу специалистов МАГАТЭ.
Ян Брацкий 2025-02-07 11:26:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Глава Росатома Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретились в Москве. Консультации делегаций проходят на ВДНХ в павильоне «Атом».

Предыдущий раунд переговоров прошел в Калининграде в сентябре минувшего года. Как и тогда, стороны подробно обсудят ситуацию вокруг Запорожской атомной станции, сообщил РИА Новости постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ситуация вновь стала актуальной в последнее время, когда эксперты Международного агентства по атомной энергии почти ежедневно фиксировали многочисленные взрывы вблизи ЗАЭС.  

С российской стороны в двусторонних встречах также принимают участие представители МИД, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.

#Росатом #МАГАТЭ #Лихачев #Запорожская АЭС #Гросси
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