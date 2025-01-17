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В МАГАТЭ заявили о ежедневных взрывах в районе ЗАЭС

Отмечается, что обстановка вокруг электростанции остается нестабильной.
Глеб Владовский 2025-01-17 20:14:51
© Фото: Константин Михальчевский РИА Новости

Инспекторы МАГАТЭ ежедневно слышат взрывы в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Такое заявление заявление сделал глава организации Рафаэль Гросси.

«Ситуация на переднем крае конфликта остается нестабильной, эксперты МАГАТЭ ежедневно сообщала о многочисленных взрывах, в том числе на близком и среднем расстоянии от станции», - цитирует его слова пресс-служба агентства.

Гросси также сообщил, что начальство станции проинформировало МАГАТЭ о ремонте стабилизатора напряжения для линии электропередачи 750 кВ и ее успешном запуске 31 декабря 2024 года.

Ранее глава агентства заявлял, что обстановка вокруг атомной электростанции остается напряженной в связи с продолжающимися боевыми действиями.

#в стране и мире #МАГАТЭ #Запорожская АЭС #заэс #рафаэль гросси
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