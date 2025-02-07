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Военный эксперт объяснил, для чего на самом деле производят оружие в США

Ранее Илон Маск призвал правительство США кардинально преобразовать программы вооружений в стране, иначе Штаты будут проигрывать в будущих войнах.
Елизавета Кондрикова 2025-02-07 13:43:54
© Фото: IMAGO, Jouni Porsanger, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Производители американского вооружения делают упор на прибыль, которую могут получить после, а не на боеспособность армии, заявил в разговоре со «Звездой» офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник.

Эксперт согласился со словами американского предпринимателя Илона Маска о необходимости реформировать современную стратегию программ вооружений в стране, которая направлена на создание небольшого количества оружия по очень высокой цене.

«Проблемы с американским оборудованием за последние 40-60 лет - производители оборудования производят не столько, чтобы оно было боеспособно, а для того, чтобы оно приносило деньги, постоянные потоки прибыли. Для этого нужно достаточно сложное оборудование, которое нужно часто ремонтировать», - сказал военный эксперт.

По его словам, в этом вопросе американцы стали жертвами своих же прошлых успехов.

Одновременно с этим Крапивник прокомментировал волну добровольных увольнений среди американских госслужащих, отметив, что в основном это люди предпенсионного возраста или те, кто остаются лояльными Демократической партии. Администрации США выгоден их уход по собственному желанию, так как иначе они могут судиться с государством.

«Сэкономят ли? Да, я думаю, сэкономят. Но давайте честно говорить, американское государство тратит со времен прокси-войны против нас примерно 3-4 трлн долларов в год, то, что они сэкономят пару миллиардов, конечно, поможет в общей схеме, но особо ничего не поменяет», - добавил специалист.

Напомним, речь идет об отставке порядка 40 тысяч американских госслужащих. Ожидается, что они получат восьмимесячное выходное пособие. Всего подобное предложение получили около двух миллионов сотрудников.

#увольнение #сша #Дональд Трамп #наш эксклюзив #военный эксперт #Вооружение США #производители оружия
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