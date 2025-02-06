CNN: в США решили уволиться около 40 тысяч госслужащих

Минимум 40 тысяч американских госслужащих согласились на предложение администрации президента США Дональда Трампа добровольно уволиться и получить восьмимесячное выходное пособие. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

По информации телеканала, такое предложение получили около двух миллионов американских госслужащих.

Восьмимесячное выходное пособие для госслужащих полагается тем, кто собирается уволиться по собственному желанию. В США надеются, что такая инициатива сэкономит правительству миллиарды долларов.

Представитель администрации Трампа, на которого ссылается телеканал, заявил, что ожидается увольнение 5-10% федеральных чиновников.