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CNN: в США решили уволиться около 40 тысяч госслужащих

Предложение уволиться по собственному получили приблизительно два миллиона госслужащих США.
Виктория Бокий 2025-02-06 05:06:33
© Фото: Soeren Stache dpa Global Look Press

Минимум 40 тысяч американских госслужащих согласились на предложение администрации президента США Дональда Трампа добровольно уволиться и получить восьмимесячное выходное пособие. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

По информации телеканала, такое предложение получили около двух миллионов американских госслужащих.

Восьмимесячное выходное пособие для госслужащих полагается тем, кто собирается уволиться по собственному желанию. В США надеются, что такая инициатива сэкономит правительству миллиарды долларов.

Представитель администрации Трампа, на которого ссылается телеканал, заявил, что ожидается увольнение 5-10% федеральных чиновников.

#увольнение #сша #Трамп #чиновники #госслужащие
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