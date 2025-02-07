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Мирошник заявил о попытках Киева камуфлировать свои военные преступления

Для ударов по гражданским объектам киевский режим использует дальнобойное оружие, переданное ему американской стороной.
Ян Брацкий 2025-02-07 12:35:36
© Фото: Vladimir XinHua Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Бесчеловечными ударами по мирному населению киевский режим стремится отвлечь мировое сообщество от уже совершенных его боевиками зверств в Курской области.

Таким мнением со «Звездой» поделился посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Один из таких ударов - атака по Судже. Она подкупает циничной преднамеренностью. Все знали, что в Судже на базе интерната находились мирные граждане, по которым украинская сторона нанесла удар из РСЗО», - сказал Родион Мирошник.

Для этого боевики использовали дальнобойное оружие, переданное им западными союзниками.

«В большом объеме это вооружение поставлялось американской стороной и европейцами. Речь идет о дальнобойных вооружениях, системах РСЗО с различной боевой частью», - уточнил Мирошник.

По его мнению, украинская сторона готова идти на любые провокации, которые позволят скрывать свои преступления. Это игнорирование норм международного гуманитарного права, уверен Мирошник.

Ранее в Совбезе РФ обратили внимание на участившиеся в последнее время удары ВСУ по гражданским объектам из дальнобойного оружия.

#РСЗО #наш эксклюзив #военные преступления #мирошник #Суджа
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