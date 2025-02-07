Бесчеловечными ударами по мирному населению киевский режим стремится отвлечь мировое сообщество от уже совершенных его боевиками зверств в Курской области.

Таким мнением со «Звездой» поделился посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Один из таких ударов - атака по Судже. Она подкупает циничной преднамеренностью. Все знали, что в Судже на базе интерната находились мирные граждане, по которым украинская сторона нанесла удар из РСЗО», - сказал Родион Мирошник.

Для этого боевики использовали дальнобойное оружие, переданное им западными союзниками.

«В большом объеме это вооружение поставлялось американской стороной и европейцами. Речь идет о дальнобойных вооружениях, системах РСЗО с различной боевой частью», - уточнил Мирошник.

По его мнению, украинская сторона готова идти на любые провокации, которые позволят скрывать свои преступления. Это игнорирование норм международного гуманитарного права, уверен Мирошник.

Ранее в Совбезе РФ обратили внимание на участившиеся в последнее время удары ВСУ по гражданским объектам из дальнобойного оружия.