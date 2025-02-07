Боевики киевского режима активно применяют оружие большой поражающей силы против мирного населения в приграничных с Украиной территориях Российской Федерации. Об этом сообщил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин.

«В аппарате Совбеза РФ отмечают участившиеся в последние дни случаи применения вооруженными формированиями Украины бесчеловечных методов ведения войны с использованием оружия большой поражающей силы против беззащитных мирных граждан, в том числе детей, уничтожения жилых домов и социальных объектов в приграничных с Украиной регионах Российской Федерации», - сказал Гребенкин.

В качестве примера Гребенкин привел удар ВСУ по интернату в Судже Курской области 1 февраля. Тогда жертвами карателей стали 90 человек, в основном пенсионеров.

Спустя несколько дней беспилотник боевиков атаковал школьный автобус, ранения получили пятеро детей и водитель. Он с тяжелыми травмами находится в больнице.

Эту атаку губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал хладнокровным и беспринципным террористическим актом против мирных граждан и детей.