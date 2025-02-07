МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Совбезе РФ указали на бесчеловечные методы ВСУ против гражданских

Националисты применяют ракеты и ударные беспилотники против женщин и детей, бьют по социальным и гражданским объектам.
Ян Брацкий 2025-02-07 10:31:53
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Боевики киевского режима активно применяют оружие большой поражающей силы против мирного населения в приграничных с Украиной территориях Российской Федерации. Об этом сообщил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин.

«В аппарате Совбеза РФ отмечают участившиеся в последние дни случаи применения вооруженными формированиями Украины бесчеловечных методов ведения войны с использованием оружия большой поражающей силы против беззащитных мирных граждан, в том числе детей, уничтожения жилых домов и социальных объектов в приграничных с Украиной регионах Российской Федерации», - сказал Гребенкин.

В качестве примера Гребенкин привел удар ВСУ по интернату в Судже Курской области 1 февраля. Тогда жертвами карателей стали 90 человек, в основном пенсионеров.

Спустя несколько дней беспилотник боевиков атаковал школьный автобус, ранения получили пятеро детей и водитель. Он с тяжелыми травмами находится в больнице.

Эту атаку губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал хладнокровным и беспринципным террористическим актом против мирных граждан и детей.

#Курская область #ВСУ #Совбез РФ #ракетные удары #Суджа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 