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Дрон ВСУ ударил по школьному автобусу в Запорожской области

В результате атаки украинского дрона в Запорожской области пострадали пятеро школьников и водитель автобуса.
Ян Брацкий 2025-02-04 08:54:47
© Фото: Telegram/BalitskyEV

Украинский беспилотник атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе Запорожской области.

Об инциденте в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«На данный момент известно, что серьезно пострадал водитель автобуса», - сообщил он.

В тяжелом состоянии водитель госпитализирован, за его жизнь и здоровье борются медики, добавил губернатор. Кроме того, осколочные ранения получили пятеро детей.

На месте работают представители всех оперативных служб. Атака вражеского беспилотника была прицельной, отметил Балицкий.

#дети #дрон #ВСУ #Школьники #автобус #запорожская область #балицкий
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