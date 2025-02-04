Дрон ВСУ ударил по школьному автобусу в Запорожской области

Украинский беспилотник атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе Запорожской области.

Об инциденте в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«На данный момент известно, что серьезно пострадал водитель автобуса», - сообщил он.

В тяжелом состоянии водитель госпитализирован, за его жизнь и здоровье борются медики, добавил губернатор. Кроме того, осколочные ранения получили пятеро детей.

На месте работают представители всех оперативных служб. Атака вражеского беспилотника была прицельной, отметил Балицкий.