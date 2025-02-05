Сахалинские бойцы вытащили с поля боя британский БТР Mastiff

Сахалинские военные захватили натовский бронетранспортер Mastiff, поставленный Великобританией украинским боевикам. Кадры его эвакуации показало Минобороны России.

Бойцы группировки «Восток» подбили машину кумулятивными снарядами. БТР загорелся. Отсек для десанта, водителя и командира полностью выгорел.

Перед эвакуацией бойцы провели техническую разведку и выбрали подходящий момент для вывоза броневика в тыл.

«Конкретно эту машину мы тащили порядка 5 часов. Потому что он тяжелый - больше 20 тонн, наверное, весит. Дополнительная бронезащита - тут трудно сказать, сколько конкретно он весит», - рассказал командир отделения эвакуации с позывным Фотограф.

Семейство бронемашин Cougar было популярно в Великобритании. Особенно массовым стал трехосный броневик Mastiff. БТР состоял на вооружении британской армии, но потом его перевели на хранение. Всего было изготовлено 450 образцов.

Эту машину передадут на выставку трофейной техники.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.