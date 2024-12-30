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Уссурийские десантники эвакуировали трофейную БМП боевиков М113

Трофейную машину доставили в расположение отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ.
2024-12-30 05:35:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Уссурийские десантники обнаружили и эвакуировали с поля боя трофейную БМП ВСУ М113 производства США. Минобороны РФ показало эвакуацию машины в Кореневском районе Курской области.

Силами ремонтно-эвакуационной группы БМП доставили в расположение отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ. Бронемашина оказалась в хорошем состоянии, практически без повреждений.

Эвакуация проходила в два этапа. Сначала военнослужащие провели инженерную разведку с использованием техники для обеспечения безопасности личного состава. Вторым этапом стала непосредственно эвакуации американской БМП. Под непрекращающимся воздействием FPV-дронов и артиллерии противника десантники зацепили машину на буксир и доставили в ремонтное подразделение.

Несмотря на то, что на бронемашину нанесен красный крест для обозначения медицинских подразделений, использовалась она для боевой работы по доставке пехоты на передовую и проведению ротации личного состава. Внутри находились боеприпасы, автоматические винтовки, пулеметы и гранатометы.

Сама БМП не была подбита, а наехала на мину, подорвалась и потеряла гусеницу с левым передним фрикционом. Ее экипаж с десантом погиб, а выжившие, бросив боевую машину, разбежались.

Ранее российские военнослужащие при помощи FPV-дрона уничтожили пикап ВСУ в Харьковской области. Машину противника обнаружили с помощью беспилотника, ее использовали для ротации боевиков.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#БМП #Курская область #ВСУ #M-113
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