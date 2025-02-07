Польский экс-судья объяснил, что за госпереворот готовил Туск

Польскому премьер-министру Дональду Туску грозит минимум 10 лет тюрьмы. Об этом «Звезде» рассказал бывший польский судья Томаш Шмидт.

По словам главы польского конституционного суда Богдана Свенчковского, на которого ссылается собеседник телеканала, Дональд Туск и его правительство хотят сделать госпереворот в Польше.

«Это не такой переворот, где танки на улицах и солдаты. Это переворот по юридическому пути. Это касается польской конституции, нарушение польских законов», - объяснил Шмидт.

Если говорить конкретно, то польский премьер нарушил закон о прокуратуре, который касался должности генпрокурора. И нарушил он его с самого начала своей работы в должности премьер-министра.

«С самого начала, когда пришел Дональд Туск, он сделал это нарушение, чтобы просто поменять прокуроров, связанных с партией “Право и справедливость”», - сказал польский экс-судья.

Томаш Шмидт добавил, что Дональд Туск не уважает решений конституционного суда за «правильность».

«Как бы не посмотреть, Дональд Туск никакой власти над этим судом не имеет, он просто заблокировал им деньги, чтобы они не функционировали», - заключил бывший польский судья.

Исходя из нарушений, которые сделал премьер-министр Польши, ему грозит минимум 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в отношении польского премьера завели дело по обвинению в госперевороте. В том же самом обвиняются и министры, спикеры парламента, депутаты, сенаторы, судьи и прокуроры Польши.