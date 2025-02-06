На премьер-министра Польши завели дело по обвинению в госперевороте

В отношении премьер-министра Польши Дональда Туска завели дело по обвинению в госперевороте. Об этом сообщил председатель польского конституционного суда Богдан Свенчковский.

По его данным, среди подозреваемых, обвиняемых в том же, что и Туск, - польские министры, спикеры парламента, депутаты, сенаторы, судьи и прокуроры.

Дональд Туск уже знает об этой новости. На своей странице в соцсети X он опубликовал пост с видео, где играет в теннис и комментирует информацию об обвинении в госперевороте.

«У нас тут дела поважнее, займемся этим чуть позже», - сказал Туск.

Сверху над видео польский премьер лишь написал «Государственный переворот» и поставил смеющийся смайл.