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На премьер-министра Польши завели дело по обвинению в госперевороте

Во время игры в теннис Дональд Туск узнал информацию об обвинении в госперевороте и, не отрываясь от игры, прокомментировал свое отношение к происходящему.
Виктория Бокий 2025-02-06 04:36:13
© Фото: IMAGO, FOT.TEDI, NEWSPIX.PL, Globallookpress

В отношении премьер-министра Польши Дональда Туска завели дело по обвинению в госперевороте. Об этом сообщил председатель польского конституционного суда Богдан Свенчковский.

По его данным, среди подозреваемых, обвиняемых в том же, что и Туск, - польские министры, спикеры парламента, депутаты, сенаторы, судьи и прокуроры.

Дональд Туск уже знает об этой новости. На своей странице в соцсети X он опубликовал пост с видео, где играет в теннис и комментирует информацию об обвинении в госперевороте.

«У нас тут дела поважнее, займемся этим чуть позже», - сказал Туск.

Сверху над видео польский премьер лишь написал «Государственный переворот» и поставил смеющийся смайл.

#Польша #Госпереворот #Дональд Туск #суд #обвинение
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