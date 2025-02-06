Посол Келин заявил об осторожном подходе Москвы к ведению дел с США

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин высказал мнение, что избрание Дональда Трампа на пост президента США не обязательно принесет пользу России. В интервью телеканалу ITV дипломат ответил отрицательно на вопрос о том, является ли Трамп «другом» Москвы.

«Это однозначно "нет", потому что то, что мы слышали о мире через силу, о необходимости введения дополнительных санкций против России...» - подчеркнул Келин.

Дипломат отметил, что политика Трампа в отношении России может быть жесткой. Он заявил, что Москва принимает во внимание причастность Соединенных Штатов к разжиганию украинского конфликта.

Посол добавил, что сейчас слишком рано делать выводы о последствиях предвыборных обещаний Трампа, так как слышны «разные вещи и много предположений».

Келин сказал, что российский президент открыт для содержательных переговоров по украинскому кризису.

«В принципе, Путин готов встретиться с Трампом... Я думаю, что мы ни к чему не обязывались. Но если возникнет серьезный вопрос для обсуждения, я уверен, что это произойдет», - отметил он.

Перед своей инаугурацией Трамп обещал положить конец войне на Украине в первый же день своего президентства, но после вступления в должность пересмотрел свои заявления, дав себе 100 дней на решение этого вопроса.

Трамп также объявил о намерении ввести еще больше санкций против России, если она не пойдет «на сделку» по Украине. Позже он сообщил об «очень серьезных» переговорах с Москвой, подчеркивая, что обе стороны уже ведут диалог, но не уточнил, говорил ли он лично с российским лидером.

В Москве неоднократно подчеркивали, что движения в сторону встречи Владимира Путина с Трампом пока нет. Хотя контакты по линии отдельных ведомств между Россией и США участились.