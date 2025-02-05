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Песков заявил о росте интенсивности контактов России и США

Взаимодействие происходит по линии отдельных ведомств.
Сергей Лебедев 2025-02-05 16:46:11
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Между Россией и Соединенными Штатами есть контакты по линии отдельных ведомств. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, взаимодействие даже участилось.

«Контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались», - отметил официальный представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что российский президент Владимир Путин готов к контакту с американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, Москва ждет сигналов от Вашингтона.

Напомним, глава государства неоднократно подчеркивал, что РФ никогда не отказывалась от равноправного диалога с США и готова обсуждать в том числе украинский кризис.

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