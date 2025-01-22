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Трамп допустил ужесточение санкций против России

По словам американского президента, усиление санкций вероятно в том случае, если РФ не пойдет на урегулирование украинского конфликта.
Сергей Лебедев 2025-01-22 09:32:32
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп допустил дальнейшее ужесточение антироссийских санкций. Такое возможно, если РФ не пойдет на переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил новый лидер США в ходе общения с журналистами в Белом доме.

«Звучит вероятно», - сказал Трамп, отвечая на вопрос об ужесточении санкций, если Россия откажется от переговоров.

На днях президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия открыта для контактов с новой американской администрацией. Это касается и темы украинского конфликта. По словам главы государства, наша страна никогда не отказывалась от диалога. Российские власти всегда были готовы поддерживать ровные отношения сотрудничества с любой администрацией.

В июле этого года президент РФ сказал, что переговоры по Украине могут основываться на стамбульских договоренностях, которые остаются «на столе». Именно киевский режим отказался от мирного диалога, сделал это публично и по прямому указанию из Лондона и Вашингтона, подчеркнул Путин.

#Россия #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #санкции #ограничения
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