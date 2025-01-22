Американский президент Дональд Трамп допустил дальнейшее ужесточение антироссийских санкций. Такое возможно, если РФ не пойдет на переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил новый лидер США в ходе общения с журналистами в Белом доме.

«Звучит вероятно», - сказал Трамп, отвечая на вопрос об ужесточении санкций, если Россия откажется от переговоров.

На днях президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия открыта для контактов с новой американской администрацией. Это касается и темы украинского конфликта. По словам главы государства, наша страна никогда не отказывалась от диалога. Российские власти всегда были готовы поддерживать ровные отношения сотрудничества с любой администрацией.

В июле этого года президент РФ сказал, что переговоры по Украине могут основываться на стамбульских договоренностях, которые остаются «на столе». Именно киевский режим отказался от мирного диалога, сделал это публично и по прямому указанию из Лондона и Вашингтона, подчеркнул Путин.