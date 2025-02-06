МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Посол Эфиопии в РФ заявил о переходе стран к торговле в нацвалютах

Процесс находится на начальной стадии, и пока рано говорить о конкретных статистических данных.
Владимир Рубанов 2025-02-06 02:00:01
© Фото: Liu Fangqiang XinHua, Glonal Look Press

Россия и Эфиопия начали процесс перехода на расчеты в национальных валютах, заявил ТАСС посол этой страны в Москве Генет Тешоме Джирру.

По словам дипломата, даже в отсутствие санкций торговля в местной валюте представляет собой выгодное решение.

«Это позволяет избегать трансакционных издержек и потерь, связанных с колебаниями курсов иностранных валют», - пояснил посол.

Генет Тешоме Джирру подчеркнул, что процесс находится на начальной стадии и пока рано говорить о конкретных статистических данных. Но интерес к такому виду торговли со стороны обеих стран очевиден.

«Со временем это сотрудничество будет только развиваться», - добавил он.

Посол отметил, что необходимость в покупке иностранной валюты приводит к неопределенности и спекуляциям, что в конечном итоге увеличивает стоимость товаров. Поэтому торговля в национальных валютах делает экономические отношения более предсказуемыми, заключил он.

Эфиопия входит в объединение стран БРИКС. Россия вместе со странами группы работает над созданием собственного платежного контура для независимого обслуживания всей внешней торговли, говорит Владимир Путин осенью 2024 года.

#санкции #Эфиопия #брикс #торговля #посол #Платежные системы #национальные валюты #международные расчеты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 