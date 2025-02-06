Посол Эфиопии в РФ заявил о переходе стран к торговле в нацвалютах

Россия и Эфиопия начали процесс перехода на расчеты в национальных валютах, заявил ТАСС посол этой страны в Москве Генет Тешоме Джирру.

По словам дипломата, даже в отсутствие санкций торговля в местной валюте представляет собой выгодное решение.

«Это позволяет избегать трансакционных издержек и потерь, связанных с колебаниями курсов иностранных валют», - пояснил посол.

Генет Тешоме Джирру подчеркнул, что процесс находится на начальной стадии и пока рано говорить о конкретных статистических данных. Но интерес к такому виду торговли со стороны обеих стран очевиден.

«Со временем это сотрудничество будет только развиваться», - добавил он.

Посол отметил, что необходимость в покупке иностранной валюты приводит к неопределенности и спекуляциям, что в конечном итоге увеличивает стоимость товаров. Поэтому торговля в национальных валютах делает экономические отношения более предсказуемыми, заключил он.

Эфиопия входит в объединение стран БРИКС. Россия вместе со странами группы работает над созданием собственного платежного контура для независимого обслуживания всей внешней торговли, говорит Владимир Путин осенью 2024 года.