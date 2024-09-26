Путин рассказал о работе по созданию платежного контура со странами БРИКС

Российская Федерация вместе со странами БРИКС работает над созданием собственного платежного контура для независимого обслуживания всей внешней торговли. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя».

«В рамках сотрудничества со странами БРИКС мы работаем над созданием собственного платежно-расчетного контура, что создаст условия для эффективного и независимого обслуживания всей внешней торговли», - заявил глава государства.

По словам Владимира Путина, Российская Федерация постепенно преодолевает сложности с расчетами за экспорт. Он добавил, что многие зарубежные партнеры уже заинтересованы вести торговлю в национальных валютах.

В своем выступлении российский лидер также отметил, что коллективный Запад предпочитает использовать недобросовестные методы, не желая конкуренции. По его словам, западные страны применяют незаконные санкции, чтобы извлечь выгоду для себя.

БРИКС - межгосударственное объединение, союз девяти государств: Бразилии, Российской Федерации, Индии, Китая, Южной Африки, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Египта и Эфиопии. Организация была создана в 2006 году. Двусторонние отношения между этими странами строятся на основе невмешательства, равенства и взаимной выгоды.