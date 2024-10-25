Названы преимущества членства стран в БРИКС

Членство в БРИКС дает странам в первую очередь экономические выгоды, а также дает больше возможностей для коммуникации. Об этом заявила адвокат Наталья Шатихина.

«Существует площадка с определенным аппаратным весом, где ты можешь достаточно быстро организовать взаимодействие по локальному вопросу. Поэтому я считаю, что членство в БРИКС, как мы видим, заставляет с собой считаться очень серьезно. Иначе мы были бы вообще разоруженными», - заявила Шатихина в интервью Радио Sputnik.

Еще одна польза БРИКС - возможность лидеров стран-участниц встречаться в неформальной обстановке. Объединение дает возможность общаться даже лидерам стран, которые не могут больше нигде встретиться - например, Армении и Азербайджана.

Напомним, что в настоящий момент в составе БРИКС девять стран - Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. Также в объединение входят страны-партнеры, такие, как, например, Белоруссия. В рамках саммита в Казани президент Республики Сербской Милорад Додик заявил своему российскому коллеге Владимиру Путину, что его страна хотела бы быть подключенной к БРИКС.