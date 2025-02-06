В посольстве РФ во Франции осудили поставки истребителей Mirage Киеву

Поставки киевскому режиму истребителей Mirage 2000 являются очередным недружественным актом в адрес России. Об этом телеканалу «Звезда» заявили в посольстве РФ во Франции. Там отметили, что данный шаг Парижа направлен на эскалацию украинского конфликта.
«Естественно, подобные действия не могут не вызвать законного осуждения», - подчеркнули в дипломатическом представительстве.
Напомним, сегодня стало известно, что первые французские самолеты Mirage 2000 с пилотами ВСУ прибыли на Украину. Их количество пока не уточняется.
По словам военного летчика Сергея Липового, истребители никак не повлияют на боевые действия. Более того, судьба самолетов уже предрешена.
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