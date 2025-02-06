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В посольстве РФ во Франции осудили поставки истребителей Mirage Киеву

В диппредставительстве отметили, что передача самолетов направлена на эскалацию украинского конфликта.
Сергей Лебедев 2025-02-06 17:59:08
© Фото: Ssgt. Corey Hook, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Поставки киевскому режиму истребителей Mirage 2000 являются очередным недружественным актом в адрес России. Об этом телеканалу «Звезда» заявили в посольстве РФ во Франции. Там отметили, что данный шаг Парижа направлен на эскалацию украинского конфликта.

«Естественно, подобные действия не могут не вызвать законного осуждения», - подчеркнули в дипломатическом представительстве.

Напомним, сегодня стало известно, что первые французские самолеты Mirage 2000 с пилотами ВСУ прибыли на Украину. Их количество пока не уточняется.

По словам военного летчика Сергея Липового, истребители никак не повлияют на боевые действия. Более того, судьба самолетов уже предрешена.

#Франция #самолеты #истребители #Украина #Париж #посольство #наш эксклюзив #mirage 2000
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