МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Военный летчик Липовой: судьба французских Mirage на Украине предрешена

Герой России Сергей Липовой отметил, что состояние украинской аэродромной сети не позволяет французским самолетам изменить состояние дел в зоне спецоперации.
Тимур Шерзад 2025-02-06 15:35:41
© Фото: Cody Froggatt, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Военный летчик, Герой России Сергей Липовой в беседе со «Звездой» заявил, что судьба французских самолетов Mirage на Украине уже предрешена.

Отправленные Киеву истребители уже ничего не изменят, учитывая состояние аэродромов в стране. В частности, они не подготовлены для обслуживания западной техники - у ВСУ появится только новый источник проблем.

Кроме того, скромное количество Mirage никак не поможет ВСУшникам изменить ситуацию, добавил военный летчик. 

Ранее сообщалось, что первые самолеты Mirage 2000 с пилотами ВСУ уже прибыли на Украину. Об этом сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню - он уточнил, что пилоты ВСУ, которым предстоит летать на этих самолетах, обучались на территории Франции. При этом количество самолетов, которые были поставлены, французский министр не уточнил. При этом Липовой оценил количество необходимых для ВСУ самолетов в 60-80, что в десятки раз больше, чем готовы поставить французы. 

Ранее военный эксперт Матвийчук рассказал о проблемах применения Киевом F-16. Он добавил, что французы бы в любом случае избавились от своих Mirage в виду их старости, и назвал самолеты «рухлядью».

#авиация #Франция #Украина #наш эксклюзив #Mirage
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 