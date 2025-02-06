Военный летчик, Герой России Сергей Липовой в беседе со «Звездой» заявил, что судьба французских самолетов Mirage на Украине уже предрешена.

Отправленные Киеву истребители уже ничего не изменят, учитывая состояние аэродромов в стране. В частности, они не подготовлены для обслуживания западной техники - у ВСУ появится только новый источник проблем.

Кроме того, скромное количество Mirage никак не поможет ВСУшникам изменить ситуацию, добавил военный летчик.

Ранее сообщалось, что первые самолеты Mirage 2000 с пилотами ВСУ уже прибыли на Украину. Об этом сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню - он уточнил, что пилоты ВСУ, которым предстоит летать на этих самолетах, обучались на территории Франции. При этом количество самолетов, которые были поставлены, французский министр не уточнил. При этом Липовой оценил количество необходимых для ВСУ самолетов в 60-80, что в десятки раз больше, чем готовы поставить французы.

Ранее военный эксперт Матвийчук рассказал о проблемах применения Киевом F-16. Он добавил, что французы бы в любом случае избавились от своих Mirage в виду их старости, и назвал самолеты «рухлядью».