Первые Mirage 2000 с пилотами ВСУ прибыли на Украину

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что первые французские самолеты Mirage 2000 с пилотами ВСУ прибыли на Украину.

Он напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поставках киевскому режиму французских самолетов Mirage 2000 6 июня прошлого года.

«Первые самолеты сегодня доставлены на Украину», - написал министр в соцсети Х.

При этом Лекорню не стал уточнять количество самолетов, которые уже получил Киев.

Отмечено, что пилоты, которые управляют этими самолетами, прошли обучение во Франции. Ранее Макрон говорил, что обучение пилотов по плану должно было занять пять-шесть месяцев. А Лекорню сообщал, что поставки самолетов должны состояться в первой половине 2025 года.