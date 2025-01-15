Операция «Балтийский часовой»: Страны НАТО направляют свои военные корабли на Балтику. Миссия, как уже заявили в верховном командовании альянса, носит бессрочный характер.

«Это действие является частью наших постоянных усилий по наращиванию морского присутствия и контроля ключевых для нашего альянса районов. В ней мы задействуем целый ряд средств, включая флот и морскую авиацию», - заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Формальной причиной стал инцидент в конце декабря. На дне финского залива между Эстонией и Финляндией проложено два электрокабеля: первый с меньшей мощностью, второй - является ключевым в энергетической взаимозависимости двух стран. И этот кабель оказался поврежденным, по данным финской пограничной службы его зацепило якорем судно Eagle S под флагом Островов Кука. Прибалты без суда и завершения следствия поспешили объявить его связанным с Россией. Эстонский премьер-министр сообщил, что они готовы применить силу против иностранных кораблей в случае угрозы.

«То, как Финляндия действовала в ситуации с танкером Eagle S, очевидно, станет эталоном наших действий в будущем. Все присутствующие здесь и другие наши союзники согласятся, что если вновь будет нанесён ущерб нашей инфраструктуре в Балтийском море или Датских проливах, то мы готовы дать сильнейший из возможных ответов», - сказала премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

И если это не casus belli - повод для объявления войны - то для НАТО однозначный и очень удобный повод для переброски в регион боевых кораблей. Премьер-министр Польши предлагает радикально усиливать присутствие альянса на Балтике, при этом, прямая цитата, у польского ВМФ возможности ограниченные.

«Мы предложили форму патрулирования, с использованием сил НАТО, а также национальных подразделений. Такое патрулирование, конечно, никогда не сможет на сто процентов гарантировать безопасность инфраструктуры в Балтийском море. Речь идет о тысячах километров», - заявил Дональд Туск.

Еще один инцидент произошел в ноябре. Также повреждение подводного кабеля, соединяющего Швецию, Литву, Германию и Финляндию. Тогда шведское министерство обороны в качестве виновника ситуации определило китайское судно, но и там Стокгольм увязал все с Москвой, заявляя, что капитана завербовали российские спецслужбы. И шведы аккурат объявили, что впервые, на правах полноценного члена НАТО предоставят альянсу свои вооруженные силы для обороны и сдерживания в регионе.

«Все это сделано для того, чтобы ввести группировку из 10 кораблей в Балтийское море, осуществлять досмотр судов, которые не понравятся вот этим ребятам, они пытаются подвести под это юридическую базу, но все равно это нарушение международного морского права. Под этим соусом они могут остановить любое судно, кроме того судно которое под РФ флагом, это объект экстерриториальности, попытка захватить этот корабль без разрешения капитана - это является покушением на российскую территорию», - объяснил депутат ГД РФ Андрей Колесник.

И это факт. Ведь еще в мае командующий эстонскими вооруженными силами прямо заявил: Эстония должна быть способна заблокировать Балтийское море для России. Чуть позже, представители эстонского оборонного ведомства объявили себя морской державой. При этом на вооружении три старых минных тральщика, четыре патрульных корабля и несколько судов обеспечения, а общая численность моряков - не больше 300 человек. Но больше всех удивил эстонский генерал Андрус Мерило, который предлагает самоликвидацию приграничных городов Эстонии в случае российского вторжения.

Хельсинки в эти дни начинают второй этап учений на границе с Россией. Пока что-либо подрывать как эстонцы, даже в рамках «условного сценария» финны не планируют. В тренировках примет участие полиция, таможня, спасательная служба и силы обороны - всего порядка 300 человек.

Ранее Минобороны Польши сообщало о планах усилить Северо-Восточный корпус НАТО. Сейчас в командовании корпуса в Щецине присутствуют представители более 20 стран.