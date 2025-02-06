В Госдуме не исключили арест Туска по обвинению в госперевороте

Обвинение премьер-министра Польши Дональда Туска в госперевороте является свидетельством обострения внутриполитической борьбы в стране. Таким мнением со «Звездой» поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа.

Ранее председатель Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский подписал 60-страничное уведомление о законном подозрении в совершении госпереворота премьер-министром, спикером сейма, депутатами и другими политиками.

«Это редкий прецедент, но сегодня мы не удивляемся событиям, происходящими в Европе... Полный провал многих партий, постоянные скандалы и политические кризисы. И сегодняшний кризис в Польше говорит о внутриполитической борьбе. Наступает хаос в экономике, политике. Это подогрели результаты выборов в США. Многие заявления Трампа дискредитируют ту политику, которая проводилась в Европе в течение нескольких лет», - сказал Чепа.

После получения заявления прокуратура приступила к расследованию уголовного дела. Между тем председатель польского Конституционного суда Богдан Свенчковский не исключает, что Туск может поставить под сомнение итоги президентских выборов и вывести на улицы войска.

«Наверное, мы мало чему можем удивиться, в том числе и тому, что может произойти. Сказать это еще полгода назад было невозможно, но сейчас я ничему не удивлюсь. Мы видим постоянные теракты и другие действия, которые буквально шокируют политическое сообщество в мире», - добавил собеседник «Звезды».

Дональд Туск уже отреагировал на обвинения. На своей странице в соцсети X он опубликовал пост с видео, где играет в теннис и комментирует информацию. Над видео польский премьер лишь написал «Государственный переворот» и поставил смеющийся смайлик.