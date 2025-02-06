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Дроноводы уничтожили набитую взрывчаткой лодку ВСУ у Днепровского лимана

После двух попаданий российских дронов украинская лодка исчезла во вспышке мощного взрыва.
2025-02-06 13:16:52
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении набитого взрывчаткой украинского катера в района Днепровского лимана. 

Моторная лодка передвигалась по воде, ей управляли дистанционно. Катер обнаружили российские разведчики из состава группировки войск «Днепр». Зафиксировав его движение, они передали информацию наверх.

После этого на катер со взрывчаткой набросились российские беспилотники. Российское оборонное ведомство отметило, что операторам беспилотников хватило двух попаданий. Первое обездвижило лодку, второе вызвало детонацию взрывчатки - взрыв оказался очень красивым. 

Ранее МО РФ показало кадры разгрома украинской колонны в Сумской области. Для этого российские военнослужащие применили FPV-дроны. Их операторы смогли уничтожить вражеские боевые бронированные машины. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#беспилотники #спецоперация #уничтожение #лодка #днепровский лиман
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