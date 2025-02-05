МО РФ показало кадры разгрома колонны ВСУ в Сумской области

Минобороны России продемонстрировало видео уничтожения боевых бронированных машин ВСУ в Сумской области. Это сделали дроноводы из состава группировки войск «Север» - военнослужащие применили беспилотники на оптоволокне.

Бронемашины противника обнаружили при помощи разведывательного беспилотника. Проанализировав полученные данные, военнослужащие привлекли к делу расчеты FPV-дронов.

Выявленные цели удалось оперативно уничтожить. На кадрах можно увидеть прямые попадания по бронемашинам ВСУ. Некоторые из них удалось поразить в движении. Также на видео наблюдается пожар.

Ранее МО РФ показало, как FPV-дрон уничтожил пункт дислокации ВСУ в Харьковской области. Оператор завел беспилотник прямо внутрь неприятельского укрепления, где и сработало установленное на БПЛА взрывное устройство.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.