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МО РФ показало кадры разгрома колонны ВСУ в Сумской области

FPV-дроны на оптоволокне сожгли украинские боевые бронированные машины, несмотря на то что некоторые из них находились в движении.
2025-02-05 16:40:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало видео уничтожения боевых бронированных машин ВСУ в Сумской области. Это сделали дроноводы из состава группировки войск «Север» - военнослужащие применили беспилотники на оптоволокне. 

Бронемашины противника обнаружили при помощи разведывательного беспилотника. Проанализировав полученные данные, военнослужащие привлекли к делу расчеты FPV-дронов. 

Выявленные цели удалось оперативно уничтожить. На кадрах можно увидеть прямые попадания по бронемашинам ВСУ. Некоторые из них удалось поразить в движении. Также на видео наблюдается пожар.

Ранее МО РФ показало, как FPV-дрон уничтожил пункт дислокации ВСУ в Харьковской области. Оператор завел беспилотник прямо внутрь неприятельского укрепления, где и сработало установленное на БПЛА взрывное устройство. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#бронетехника #бронемашины #спецоперация #уничтожение #сумская область #FPV-дроны
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