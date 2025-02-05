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Минтранс сообщил о старте проверки всего танкерного флота России

Завершить проверку в Минтрансе РФ и Ространснадзоре планируют до начала навигации 2025 года.
Ян Брацкий 2025-02-05 09:45:46
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Global Look Press

Танкерный флот России ждет масштабная проверка. Соответствующее решение приняли в Минтрансе РФ. Мероприятия затронут около 500 компаний, эксплуатирующих суда подобного класса.

Проверить танкерный флот распорядился президент Владимир Путин, после отчета правительственной комиссии по ЧП с разливом мазута в Черном море. Ответственным назначен вице-премьер Виталий Савельев.

«Во исполнение поручения президента Российской Федерации Минтранс России организует проведение проверочных мероприятий в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота», - говорится в сообщении.

В рамках проверки сотрудники Ространснадзора проверят соблюдение владельцами компаний обязательных требований по перевозке нефтепродуктов.

Кроме того, Минтранс РФ проведет ревизию нормативной базы, регламентирующей перевозку нефти водным транспортом.

#Россия #проверка #Путин #танкер #минтранс рф #Ространснадзор
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