Минтранс сообщил о старте проверки всего танкерного флота России

Танкерный флот России ждет масштабная проверка. Соответствующее решение приняли в Минтрансе РФ. Мероприятия затронут около 500 компаний, эксплуатирующих суда подобного класса.
Проверить танкерный флот распорядился президент Владимир Путин, после отчета правительственной комиссии по ЧП с разливом мазута в Черном море. Ответственным назначен вице-премьер Виталий Савельев.
«Во исполнение поручения президента Российской Федерации Минтранс России организует проведение проверочных мероприятий в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота», - говорится в сообщении.
В рамках проверки сотрудники Ространснадзора проверят соблюдение владельцами компаний обязательных требований по перевозке нефтепродуктов.
Кроме того, Минтранс РФ проведет ревизию нормативной базы, регламентирующей перевозку нефти водным транспортом.
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