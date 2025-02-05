Минтранс сообщил о старте проверки всего танкерного флота России

Завершить проверку в Минтрансе РФ и Ространснадзоре планируют до начала навигации 2025 года.

Ян Брацкий 2025-02-05 09:45:46

© Фото: Stefan Sauer, dpa, Global Look Press