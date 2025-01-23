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Путин поручил провести ревизию танкерного флота

Глава государства попросил также проанализировать потенциал по ликвидации последствий техногенных аварий.
Владимир Рубанов 2025-01-23 18:03:22
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота в стране.

Глава государства попросил также уделить особое внимание комплексной ревизии нормативной базы по морским и речным перевозкам нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, Путин поручил проанализировать технический, технологический и научный потенциал по ликвидации последствий техногенных аварий.

Президент провел совещание, на котором обсуждалась работа правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море.

О ходе работ доложили также глава МЧС Александр Куренков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава Минтранса Роман Старовойт.

Пятнадцатого декабря два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в районе Керченского пролива. Эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.

В результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит на берега Крыма. Там действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

#в стране и мире #флот #Владимир Путин #танкеры #ЧС #Нефтепродукты #Виталий Савельев #«Волгонефть 239» #«Волгонефть 212»
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