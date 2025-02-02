МВД: в России нелегально находятся 670 тысяч мигрантов

Около 670 тысяч мигрантов находятся в Российской Федерации нелегально. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

В интервью kp.ru он рассказал, что до 30 апреля у иностранцев есть возможность обратиться в МВД и профильные министерства, чтобы узаконить свой статус в стране.

«После проверки по нашим специальным учетам и оценки отсутствия совершения правонарушений, посягающих на общественный порядок, мы урегулируем этим иностранным гражданам правовой статус», - сказал замглавы МВД.

В обратном случае же мигранты обязаны будут выехать за границу, уточнил Горовой.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, который обязывает всех нелегальных мигрантов урегулировать свое правовое положение до 30 апреля или покинуть страну. Миграционный режим высылки начнет действовать с 5 февраля и будет применяться к иностранцам, не имеющим законных оснований пребывания в России.