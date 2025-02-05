Российские дроны тараном уничтожили несколько беспилотников ВСУ в ЛНР

Министерство обороны России показало, как российские военнослужащие с помощью дронов сбивают украинские беспилотники, включая тяжелый гексакоптер «Баба-яга» в зоне ответственности группировки войск «Запад» в Луганской Народной Республике.

На записи представлены кадры от первого лица. Расчеты воздушного прикрытия штурмовых подразделений уничтожили тараном в воздухе пять разведывательных и ударных беспилотников, включая «Бабу-ягу».

«Расчеты боевых беспилотников 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" круглосуточно дежурят в небе», - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны представило ролик, на котором запечатлено, как российский FPV-дрон уничтожает пункт временной дислокации подразделения ВСУ в Харьковской области. На видео БПЛА зашел в укрытие под землей, в момент удара запись прервалась.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.