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FPV-дрон протаранил украинскую «Бабу-ягу» в Курской области

На кадрах объективного контроля оператор FPV-дрона группировки войск «Север» уничтожил беспилотный летательный аппарат «Баба-яга» боевиков ВСУ тараном в воздухе.
2025-01-24 16:33:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Оператор, управляющий FPV-дроном, сбил украинский тяжелый гексакоптер «Баба-яга» в зоне ответственности группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области.

Видео с уничтожением БПЛА противника публикует Минобороны России. В  кадре видно, как оператор FPV-дрона ВС РФ ликвидирует в воздухе беспилотник ВСУ.

Оператор дрона принял решение протаранить ударный коптер противника. На кадрах от первого лица видно, как российский беспилотник движется на «Бабу-ягу», в момент удара запись прерывается.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Курская область #МО РФ #Баба-яга #FPV-дрон
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