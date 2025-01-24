FPV-дрон протаранил украинскую «Бабу-ягу» в Курской области

Оператор, управляющий FPV-дроном, сбил украинский тяжелый гексакоптер «Баба-яга» в зоне ответственности группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области.

Видео с уничтожением БПЛА противника публикует Минобороны России. В кадре видно, как оператор FPV-дрона ВС РФ ликвидирует в воздухе беспилотник ВСУ.

Оператор дрона принял решение протаранить ударный коптер противника. На кадрах от первого лица видно, как российский беспилотник движется на «Бабу-ягу», в момент удара запись прерывается.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.