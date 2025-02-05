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В Грузии создали комиссию для изучения преступлений режима Саакашвили

Комиссия должна изучить такие возможные преступления, как организованная система пыток в пенитенциарных учреждениях, убийства людей, насилие, вторжение в частную жизнь, коррупция и давление на бизнес.
Ирина Егорова 2025-02-05 16:25:27
© Фото: Thomas Körbel, dpa Globallookpress

Грузинский парламент создал комиссию для изучения и оценки преступлений режима бывшего президента Михаила Саакашвили. Проект уже поддержали 83 депутата.

Комиссия должна изучить такие возможные преступления, как организованная система пыток в пенитенциарных учреждениях, убийства людей, насилие, вторжение в частную жизнь, коррупция и давление на бизнес.

Уточняется, что комиссия будет заниматься «расследованием» пол года, по итогам работы подготовит отчет, который парламент Грузии рассмотрит. Далее утвержденный документ будет передан прокуратуре для вынесения дальнейших решений, передает ТАСС.

Михаил Саакашвили покинул родину в 2013 году, после чего против него возбудили сразу четыре уголовных дела. Его заочно осудили за убийство банкира Сандро Гиргвлиани и за избиение депутата Валерия Гелашвили. Приговорили к трем и к шести годам колонии соответственно. Саакашвили тайно прибыл в Грузию 28 сентября 2021 года. 1 октября политика задержали и поместили под стражу по обвинению в незаконном пересечении государственной границы Грузии. В знак протеста Саакашвили объявил голодовку.

Бывший грузинский президент Саломе Зурабишвили не помиловала Михаила Саакашвили из-за угрозы трех новых приговоров в отношении него. Она уверена, что политик освободится из тюрьмы, только когда нынешняя правящая партия уйдет из власти.

Между тем украинские власти неоднократно призывали Саломе Зурабишвили помиловать Саакашвили. Они указывали на тяжелое физическое состояние экс-президента. 

#в стране и мире #Грузия #Михаил Саакашвили #преступления #комиссия
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