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Зурабишвили рассказала, почему не помиловала Саакашвили

По словам политика, бывший президент страны освободится из тюрьмы, только когда «Грузинская мечта» уйдет из власти.
Сергей Лебедев 2025-01-23 09:48:18
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress

Бывший грузинский президент Саломе Зурабишвили не помиловала Михаила Саакашвили из-за угрозы трех новых приговоров в отношении него. Она уверена, что политик освободится из тюрьмы, только когда нынешняя правящая партия уйдет из власти.

«Не было законной возможности помиловать без того, чтобы "Грузинская мечта" вынесла новый приговор до его освобождения», - цитирует ТАСС слова Зурабишвили.

Напомним, еще несколько лет назад Саломе Зурабишвили говорила, что никогда не помилует Саакашвили. По ее словам, бывший президент Грузии не является политическим заключенным.

Между тем украинские власти неоднократно призывали Саломе Зурабишвили помиловать Михаила Саакашвили. Они указывали на тяжелое физическое состояние экс-президента. 

#Грузия #Михаил Саакашвили #Президент #Помилование #Саломе Зурабишвили
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