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Нетаньяху подарил Трампу пейджер

Президент США Дональд Трамп на встрече с Биньямином Нетаньяху предложил новые решения проблем Израиля.
Ян Брацкий 2025-02-05 13:51:16
© Фото: Shawn Thew - Pool via CNP Consolidated News Photos, Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп обменялись подарками во время личной встречи в Белом доме. Об этом сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

«Премьер-министр Нетаньяху подарил президенту США Трампу пейджер. На что Трамп ответил: "Это была грандиозная операция"», - сообщил Гендельман.

Глава Белого дома в долгу не остался и преподнес Нетаньяху фотографию с их совместной встречи с подписью «Биби - великий лидер».

Визит главы израильского кабмина продлился пять часов. После того как он оставил запись в книге почетных гостей в зале Рузвельта, стороны прошли в Овальный кабинет.

На переговорах в расширенном составе присутствовали министры и советники двух лидеров, а также глава Госдепа США Марко Рубио. Он подключился по защищенной телефонной связи.

После этого Нетаньяху и Трамп пообщались тет-а-тет. В завершение стороны провели пресс-конференцию и ответили на вопросы журналистов.

#сша #Трамп #Израиль #Белый дом #переговоры #нетаньяху #пейджер
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