Нетаньяху подарил Трампу пейджер

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп обменялись подарками во время личной встречи в Белом доме. Об этом сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

«Премьер-министр Нетаньяху подарил президенту США Трампу пейджер. На что Трамп ответил: "Это была грандиозная операция"», - сообщил Гендельман.

Глава Белого дома в долгу не остался и преподнес Нетаньяху фотографию с их совместной встречи с подписью «Биби - великий лидер».

Визит главы израильского кабмина продлился пять часов. После того как он оставил запись в книге почетных гостей в зале Рузвельта, стороны прошли в Овальный кабинет.

На переговорах в расширенном составе присутствовали министры и советники двух лидеров, а также глава Госдепа США Марко Рубио. Он подключился по защищенной телефонной связи.

После этого Нетаньяху и Трамп пообщались тет-а-тет. В завершение стороны провели пресс-конференцию и ответили на вопросы журналистов.