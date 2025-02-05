Нетаньяху назвал Трампа самым большим другом за всю историю Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал президента США Дональда Трампа самым большим другом в Белом доме за всю историю Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Трамп - самый большой друг в Белом доме за всю историю Израиля», - приводит слова Нетаньяху телеканал.

Напомним, что сегодня израильский премьер Нетаньяху прибыл в Вашингтон к главе Белого дома Трампу.

Его приезд стал первым официальным визитом иностранного лидера в Соединенные Штаты при новом президенте.