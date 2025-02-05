МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Нетаньяху назвал Трампа самым большим другом за всю историю Израиля

Сегодня израильский премьер-министр прибыл к Трампу в Белый дом.
Виктория Бокий 2025-02-05 03:53:25
© Фото: Shawn Thew, Pool via Consolidated News Photos, Globallookpress

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал президента США Дональда Трампа самым большим другом в Белом доме за всю историю Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Трамп - самый большой друг в Белом доме за всю историю Израиля», - приводит слова Нетаньяху телеканал.

Напомним, что сегодня израильский премьер Нетаньяху прибыл в Вашингтон к главе Белого дома Трампу.

Его приезд стал первым официальным визитом иностранного лидера в Соединенные Штаты при новом президенте.

#сша #Дональд Трамп #Израиль #Белый дом #Вашингтон #Биньямин Нетаньяху
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 