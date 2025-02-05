Алиханов сообщил, что поставки первых Ту-214 ожидаются в 2025 году

Первые поставки самолетов Ту-214 ожидаются в 2025 году, лайнеры МС-21 начнут поступать в парк перевозчиков в 2026 году. Об этом журналистам рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

При этом российские конструкторы проделали уникальную работу и создают новые самолеты быстрее всех в мире, отметил министр.

«Обычно в мире графики такие - 10 лет работаем над двигателем, и от 5-7 лет после сертификации двигателя работаем над самолетом. Перед российской промышленностью стоит уникальная задача все сделать гораздо быстрее. То есть, меньше 10 лет потратить на весь этот путь», - сказал министр.

Напомним, осенью 2024 года самолет Ту-214 с новейшими российскими комплектующими совершил свой первый полет. Летные испытания продлились 1 час 10 минут и прошли на аэродроме Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова - филиала АО «Туполев». Экипаж проверил системы и бортовое оборудование.

Что касается МС-21, то программа его производства предусматривает поставку 72 бортов ежегодно к 2029 году, сообщил ранее заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.