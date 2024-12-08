МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Савельев: в России в ближайшем будущем изготовят 994 самолета

Заместитель председателя правительства РФ не исключил и возможность закупки иностранных самолетов.
Сергей Лебедев 2024-12-08 19:34:27
© Фото: Soeren Stache ZB Globallookpress

В России в обозримом будущем планируется изготовить почти тысячу самолетов. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.

«Мы планируем с Минпромторгом 994 самолета изготовить в ближайшем обозримом будущем», - сказал он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Также Виталий Савельев не исключил возможность закупки иностранных самолетов в случае существенного увеличения спроса на авиаперевозки.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2025 году ожидаются поставки первых девяти отечественных гражданских самолетов МС-21. К 2029 году программа предусматривает поставку 72 единиц ежегодно.

Напомним, в 2021 году состоялся первый полет опытного образца МС-21 с крылом из российских материалов и американскими двигателями PW1400G. Сейчас устанавливается отечественный двигатель ПД-14.

#авиация #Россия #в стране и мире #самолеты #Виталий Савельев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 