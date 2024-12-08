Савельев: в России в ближайшем будущем изготовят 994 самолета

В России в обозримом будущем планируется изготовить почти тысячу самолетов. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.

«Мы планируем с Минпромторгом 994 самолета изготовить в ближайшем обозримом будущем», - сказал он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Также Виталий Савельев не исключил возможность закупки иностранных самолетов в случае существенного увеличения спроса на авиаперевозки.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2025 году ожидаются поставки первых девяти отечественных гражданских самолетов МС-21. К 2029 году программа предусматривает поставку 72 единиц ежегодно.

Напомним, в 2021 году состоялся первый полет опытного образца МС-21 с крылом из российских материалов и американскими двигателями PW1400G. Сейчас устанавливается отечественный двигатель ПД-14.