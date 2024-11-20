В небо Казани впервые поднялся импортозамещенный Ту-214

В среду в небо впервые поднялся импортозамещенный Ту-214. Как сообщили в Объединенной Авиастроительной Корпорации (ОАК, входит в Госкорпорацию «Ростех»), самолет оснащен российскими комплектующими.

«На самолете Ту-214, который используется в качестве летающей лаборатории, началась программа летных испытаний с новыми российскими комплектующими», - цитирует пресс-служба ОАК первого замгендиректора корпорации, управляющего директора АО «Туполев» Константина Тимофеева.

Летные испытания продлились 1 час 10 минут и прошли на аэродроме Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова - филиала АО «Туполев». Экипаж проверил системы и бортовое оборудование.

Летные испытания будут продолжаться на базе этого самолета, отметил Тимофеев, а также дальнейшая модернизация и развитие платформы Ту-214, включая создание двучленной кабины.

С 2007 года Ту-214 с бортовым номером 64509 использовала авиакомпания «Трансаэро», но спустя восемь лет его отправили на хранение. В июне этого года специалисты восстановили летную годность, и Ту-214 снова оказался в воздухе. После этого самолет отправили на покраску в Белоруссию в соответствии с фирменным стилем ОАК, затем его вернули в Россию для дальнейшего дооснащения.