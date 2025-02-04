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Захарова сравнила слова Рютте о ЕС с зомбированием про сотню гендеров

Генсек НАТО заявил, что без помощи США Евросоюз не сможет защитить себя.
Владимир Рубанов 2025-02-04 04:33:02
© Фото: Telegram/MariaVladimirovnaZakharova

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что без помощи США Евросоюз не сможет защитить себя.

Российский дипломат сравнила его высказывание с зомбированием, сообщает Life.

«Это немного напоминает многолетнее зомбирование про сотню гендеров», - написала Захарова в телеграм-канале.

Ранее Рютте заявлял, что победа России в украинском конфликте подорвет авторитет Североатлантического альянса. По его словам, его восстановление может обойтись западным странам в триллионы долларов.

Кроме того, генсек НАТО предлагал направить на укрепление обороны часть расходов на пенсии и соцвыплаты в Европе.

#Украина #НАТО #сша #Мария Захарова #ЕС #евросоюз #МИД России #Марк Рютте
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