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Генсек НАТО: поражение киевского режима обойдется в триллионы долларов

Поражение Украины серьезно подорвет авторитет альянса.
Сергей Лебедев 2025-01-23 14:27:36
© Фото: IMAGO, Antti Aimo-Koivisto, Global Look Press © Видео: NATO News, YouТube

Победа России в украинском конфликте подорвет авторитет Североатлантического альянса. Его восстановление может обойтись западным странам в триллионы долларов. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Это будет гораздо более высокой ценой, чем та, которую рассматриваем в данный момент с точки зрения увеличения наших расходов и наращивания промышленного производства», - цитирует его слова Associated Press.

Рютте отметил, что в случае поражения киевского режима дополнительные расходы оцениваться будут не миллиардами, а триллионами долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Североатлантический альянс планирует установить конкретные цели по производству танков, самолетов и других систем вооружения. Это может потребовать увеличения оборонных расходов стран-членов НАТО до 3% валового внутреннего продукта.

Сейчас НАТО требует от союзников тратить на оборону 2% ВВП. Ранее генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявлял, что этого «просто недостаточно» для поддержания уровня сдерживания в долгосрочной перспективе.

В декабре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС потратил более 130 миллиардов евро на поддержку Украины. Позже американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что США израсходовали на киевский режим на 200 миллиардов долларов больше, что страны НАТО.

#Россия #Украина #НАТО #Киев #помощь #деньги #доллары
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