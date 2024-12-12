Рютте призвал направить на оборону часть пенсий и соцвыплат в Европе

На укрепление обороны может быть направлена часть расходов на пенсии и соцвыплаты в Европе, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая с речью в европейском отделении Фонда Карнеги. С таким призывом он выступил впервые, сообщает ТАСС.

Генсек указал, что европейские страны тратят четверть своих денег на пенсии и социальные выплаты. По его словам, им «лишь нужно использовать часть этих средств для строительства сильной обороны».

Рютте добавил, что страны альянса «смогли победить в холодной войне, когда тратили значительно больше 3%» на оборону.

Он назвал ситуацию с безопасностью в военном блоке «худшей за всю его жизнь». Генсек НАТО добавил, что, по его мнению, «то, что происходит на Украине, может случиться и в Брюсселе».

Россия и Китай находятся в состоянии «экзистенциального противостояния с НАТО», заявил Рютте. В то же время он признал, что не видит сейчас прямой угрозы никому из членов альянса со стороны Москвы.

Ранее стало известно, что НАТО планирует установить новые конкретные цели относительно того, сколько еще танков, самолетов и других систем вооружения необходимо произвести странам-членам. Это может потребовать повышения оборонных расходов альянса до 3% от валового внутреннего продукта.

Президент России Владимир Путин неоднократно опровергал возможность нападения России на страны НАТО.