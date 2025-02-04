Рубио: из режима заморозки помощи США сделали масштабные исключения

Из режима приостановки Соединенными Штатами иностранной помощи сделали масштабные исключения. Об этом сегодня сообщил государственный секретарь США Марко Рубио. По его словам, часть программ уже возобновлена и действует около недели.

«Сегодня мы сделали здесь исключения для программ, которые в полной мере обоснованы», - цитирует ТАСС слова политика.

Напомним, 21 января американский президент Дональд Трамп подписал указ о приостановке программ помощи США другим странам на 90 суток. Речь шла о программах, которые реализуются «в целях международного развития».

Позже в разговоре со «Звездой» заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев пояснил, что указ Дональда Трампа не касается военной сферы.

Накануне появились сообщения, что США частично возобновили поставки оружия Украине. По данным Reuters, это произошло в минувшие выходные.