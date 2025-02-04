МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Рубио: из режима заморозки помощи США сделали масштабные исключения

По словам госсекретаря, часть программ уже возобновлена.
Сергей Лебедев 2025-02-04 21:27:53
© Фото: CNP, AdMedia, Global Look Press

Из режима приостановки Соединенными Штатами иностранной помощи сделали масштабные исключения. Об этом сегодня сообщил государственный секретарь США Марко Рубио. По его словам, часть программ уже возобновлена и действует около недели.

«Сегодня мы сделали здесь исключения для программ, которые в полной мере обоснованы», - цитирует ТАСС слова политика.

Напомним, 21 января американский президент Дональд Трамп подписал указ о приостановке программ помощи США другим странам на 90 суток. Речь шла о программах, которые реализуются «в целях международного развития».

Позже в разговоре со «Звездой» заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев пояснил, что указ Дональда Трампа не касается военной сферы.

Накануне появились сообщения, что США частично возобновили поставки оружия Украине. По данным Reuters, это произошло в минувшие выходные. 

#в стране и мире #сша #Госдеп #поставки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 