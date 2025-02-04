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Reuters: США частично возобновили поставки оружия на Украину

Действующее в США правительство рассматривало возможность полного прекращения поставок оружия Киеву.
Виктория Бокий 2025-02-04 01:06:28
© Фото: Presidential Office of Ukraine, Global Look Press

Поставки оружия из США на Украину частично возобновили в минувшие выходные после недавней приостановке. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Поставки оружия из США на Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, но возобновились на выходных, поскольку администрация Трампа обсуждала свою политику в отношении Киева»,- говорится в сообщении.

По данным агентства, действующее американское правительство рассматривало возможность полного прекращения поставок оружия Украине.

На данный момент в США ведутся споры насчет объемов поставок оружия Киеву.

Ранее Пентагон озвучил объем помощи Украине за все время правления Джо Байдена. Он составил 66,5 млрд долларов.

#оружие #Украина #сша #поставки оружия #поставки
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