Reuters: США частично возобновили поставки оружия на Украину

Поставки оружия из США на Украину частично возобновили в минувшие выходные после недавней приостановке. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Поставки оружия из США на Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, но возобновились на выходных, поскольку администрация Трампа обсуждала свою политику в отношении Киева»,- говорится в сообщении.
По данным агентства, действующее американское правительство рассматривало возможность полного прекращения поставок оружия Украине.
На данный момент в США ведутся споры насчет объемов поставок оружия Киеву.
Ранее Пентагон озвучил объем помощи Украине за все время правления Джо Байдена. Он составил 66,5 млрд долларов.
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